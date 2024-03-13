Прокуратура Нидерландов опубликовала заявление об аресте Промеса

Окружная прокуратура Амстердама выступила с заявлением касательно ареста нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«После конструктивного сотрудничества между властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведён на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Нидерланды запросят экстрадицию этого человека. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, чтобы избежать срыва текущего расследования», — говорится в заявлении.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.