«Большая потеря для «Спартака»: Промес не прошёл пограничный контроль в ОАЭ и не смог вылететь в Россию после сборов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не был допущен на борт самолёта, вылетавшего из Дубая в Санкт-Петербург. По сообщениям СМИ, игрок не прошёл пограничный контроль и был доставлен в местное отделение полиции. Официальные причины задержания не называются, но у специалистов есть опасения, что оно может быть связано с уголовным делом о контрабанде наркотиков. Юристы говорят о вероятной экстрадиции, так как между Нидерландами и ОАЭ действует соответствующее соглашение. В свою очередь, футбольные эксперты называют произошедшее проблемой для красно-белых, но призывают дождаться оглашения подробностей.

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из Дубая в Санкт-Петербург. Как сообщили СМИ, он был задержан на пограничном контроле в аэропорту «Аль-Мактум» и доставлен в отделение полиции. Причины произошедшего неизвестны. С игроком остались сотрудники службы безопасности клуба, а команда улетела в Россию.

Не исключено, что инцидент связан с двумя уголовными делами, фигурантом которых форвард является у себя на родине. Однако в прокуратуре Нидерландов заявили, что не знали о задержании футболиста до появления публикаций в СМИ. По словам пресс-секретаря организации Туши Эссед, инцидент не связан с уголовными делами.

«Мы слышали об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов не можем подтвердить эти сообщения», — заявил, в свою очередь, представитель отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.

Обвинения и приговоры

Промес в Нидерландах заочно приговорён к тюремному заключению по двум уголовным делам. В 2019 году на семейной вечеринке Квинси повздорил со своим двоюродным братом, после чего, по словам потерпевшего, набросился на него с ножом и ударил в колено. Об этой истории стало известно лишь спустя несколько месяцев, когда кузен футболиста обратился в правоохранительные органы.

Поговаривали, что он таким образом добивается денежной компенсации от звёздного родственника, однако позже прокуратура выдвинула против Промеса обвинения в покушении на убийство. Дело дошло до суда, и в июне 2023 года нападающий красно-белых был приговорён к полутора годам заключения. Кроме того, его обязали выплатить двоюродному брату €7 тыс. Адвокатом игрока была подана апелляция на этот вердикт, которая пока не рассмотрена.

В ходе этих разбирательств стало известно, что телефон Квинси давно находился на прослушке полиции в рамках иного расследования — о контрабанде наркотиков. Тогда Квинси ещё играл за «Севилью». Впоследствии игрока, успевшего перебраться в «Спартак», обвинили в причастности к трафику двух партий запрещённых веществ общим весом 1,37 тонны и примерной стоимостью $82 млн. Груз, спрятанный среди мешков с морской солью, был перехвачен в январе 2020 года в бельгийском Антверпене.

Расследование длилось около четырёх лет, и в середине февраля суд Амстердама приговорил лидера «Спартака» к шести годам тюремного заключения. В это время Промес уже находился в ОАЭ на сборах вместе с командой. 29 февраля суд получил апелляцию и на этот приговор. Дата новых слушаний пока не определена, сообщило РИА Новости.

Реакция на предполагаемое задержание

По данным СМИ, в «Спартаке» назвали ситуацию с Промесом непростой и воздержались от дальнейших комментариев. Между тем, по мнению юристов, экстрадиция Промеса в Нидерланды вполне возможна, даже несмотря на то, что у футболиста есть резидентская виза ОАЭ — между странами действует соответствующее соглашение. Неизвестно, какие действия по выяснению обстоятельств предпринимает клуб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что красно-белые не обращались в ведомство за помощью.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — приводит слова Захаровой «Чемпионат».

Без официальной информации о причинах задержания трудно предположить, как может развиваться ситуация дальше. Юрист Андрей Князев предположил, что правоохранительные органы ОАЭ получили запрос на экстрадицию футболиста уже после того, как Промес прилетел в Дубай с командой.

«Будем надеяться, что Квинси как-то выпутается. Странно, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал из неё улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло. Теперь для Промеса в этом деле всё намного хуже, чем ожидалось», — заявил специалист.

Его коллега Игорь Бушманов не стал строить гипотез, а предложил дождаться пояснений представителей аэропорта о причинах недопуска на борт.

«Надеюсь, что без законных оснований свободу передвижения Квинси не ограничат и он вылетит в Россию», — приводит слова адвоката РИА Новости.

Между тем уже 2 марта «Спартаку» предстоит провести первый матч в РПЛ после зимней паузы. Красно-белые в гостях сыграют с «Зенитом», и потеря одного из ключевых игроков команды может оказать существенное влияние на итог встречи. Так, по мнению Егора Титова, именно нидерландский форвард должен был стать главным козырем столичной команды. И если ситуация действительно настолько серьёзна, как все опасаются, то это скажется и на дальнейших выступлениях дружины Гильермо Абаскаля.

«Надо дождаться, чем закончится вся эта история с Квинси. Он очень важный игрок для «Спартака», и если его сейчас задержат — это настоящая потеря. Трансферное окно закрыто, команда уже никого не подпишет. Тем более купить сейчас игрока уровня Промеса просто нереально. С другой стороны, «Спартаку» пока хватает игроков для обоймы, поэтому не всё так плохо», — прокомментировал ситуацию Евгений Бушманов.

В свою очередь, Вячеслав Колосков призвал не спешить с выводами и дождаться официальной информации.

«Вероятность, что он сыграет, ещё есть. Деталей мы не знаем, не в курсе, на сколько его задержали — на час, на день или неделю. Будем считать, что он ещё может прилететь. Но если его всё-таки не будет, это большая потеря для «Спартака», конечно. Его будет не хватать», — цитирует почётного президента РФС «РБ Спорт».