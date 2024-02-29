Metaratings: Промеса не пустили на самолёт в Россию со «Спартаком» по неизвестной причине

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая (ОАЭ).

По информации Metaratings, игрока не допустили на борт самолёта. Причины пока неизвестны.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее Василий Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время.