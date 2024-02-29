Metaratings: Промеса не пустили на самолёт в Россию со «Спартаком» по неизвестной причине
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
По информации Metaratings, игрока не допустили на борт самолёта. Причины пока неизвестны.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.
Ранее Василий Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время.