Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему нападающий «Спартака» Квинси Промес может посетить Нидерланды, несмотря на приговор суда.

«Как вы знаете, Промес очень внимательно следит за своими перемещениями сейчас. Мне стало известно, что в ближайшую неделю он вполне может съездить в Нидерланды, и ничего ему за это не будет», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что сейчас в Нидерландах нет свободных мест в тюрьмах и люди стоят в очередях, чтобы попасть в места не столь отдалённые и отсидеть свой срок.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках.