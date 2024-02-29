Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Как вы знаете, Промес очень внимательно следит за своими перемещениями сейчас. Мне стало известно, что в ближайшую неделю он вполне может съездить в Нидерланды, и ничего ему за это не будет», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Он добавил, что сейчас в Нидерландах нет свободных мест в тюрьмах и люди стоят в очередях, чтобы попасть в места не столь отдалённые и отсидеть свой срок.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.
Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках.