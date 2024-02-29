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Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время

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Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему нападающий «Спартака» Квинси Промес может посетить Нидерланды, несмотря на приговор суда.
Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как вы знаете, Промес очень внимательно следит за своими перемещениями сейчас. Мне стало известно, что в ближайшую неделю он вполне может съездить в Нидерланды, и ничего ему за это не будет», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что сейчас в Нидерландах нет свободных мест в тюрьмах и люди стоят в очередях, чтобы попасть в места не столь отдалённые и отсидеть свой срок.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках.

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