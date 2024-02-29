Суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках

Апелляционный суд Амстердама подтвердил получение апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о наркотиках.

«Мы получили эту апелляцию. Дата слушаний пока не определена», — заявил пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил форму Промеса перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).