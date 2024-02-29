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Суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках

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Апелляционный суд Амстердама подтвердил получение апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о наркотиках.
Суд Амстердама получил апелляцию футболиста Промеса по делу о наркотиках
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы получили эту апелляцию. Дата слушаний пока не определена», — заявил пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра РИА Новости. 

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил форму Промеса перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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