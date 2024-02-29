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Титов: Промес станет главным козырем «Спартака» в игре против «Зенита»

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил форму нападающего красно-белых Квинси Промеса перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Титов: Промес станет главным козырем «Спартака» в игре против «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ситуация Промеса даёт ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме вопреки многим высказываниям и людям за границей. Ему уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

В нынешнем сезоне нидерландец забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что футболисты из других стран опасаются приезжать в Россию из-за возможного осуждения.

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