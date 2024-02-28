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Пономарёв: иностранные футболисты боятся ехать в Россию из-за осуждения

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Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что футболисты из других стран опасаются приезжать в Россию из-за возможного осуждения.
Пономарёв: иностранные футболисты боятся ехать в Россию из-за осуждения
  • РИА Новости

«Легионеры боятся ехать в Россию, потому что после этого их могут осудить и организовать гонения. Если футболист хочет закончить свою карьеру у нас, то он может приехать, конечно. Как Квинси Промес, например. Он уже никуда не дёргается, потому что знает, что его посадят», — заявил Пономарёв РИА Новости. 

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о приговоре Промесу.

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