RT в Telegram
Подпишись

Аршавин считает, что Промесу больше играть негде, кроме как в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
Аршавин считает, что Промесу больше играть негде, кроме как в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Выдавать ли Промеса Нидерландам — решат без меня. В «Спартаке» разберутся. Промесу больше играть негде», — цитирует Аршавина Sport24.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее сообщалось, что адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить