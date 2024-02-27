Аршавин считает, что Промесу больше играть негде, кроме как в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

«Выдавать ли Промеса Нидерландам — решат без меня. В «Спартаке» разберутся. Промесу больше играть негде», — цитирует Аршавина Sport24.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск. До этого Промес также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее сообщалось, что адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках.