Адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках

Защита нападающего «Спартака» Квинси Промеса приняла решение подать апелляцию на решение Окружного суда Амстердама.

«После вынесения решения адвокат подал апелляцию от его имени», — приводит слова пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимена РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата.