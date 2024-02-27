Адвокат Промеса подал апелляцию на решение по делу о наркотиках
«После вынесения решения адвокат подал апелляцию от его имени», — приводит слова пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимена РИА Новости.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата.