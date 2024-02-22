Суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата
«Что касается дела о нападении с холодным оружием, дата слушания ещё не утверждена. Свяжитесь с нами ещё раз через пару недель», — цитирует Зейлстру РИА Новости.
Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил нидерландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.
Ранее София Хоф, адвокат Промеса, заявила, что футболиста нельзя считать виновным, так как решение суда по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным.