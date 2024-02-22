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Суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата

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Пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра заявила, что инстанция пока не утвердила дату слушаний по апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на приговор за нападение на двоюродного брата.

«Что касается дела о нападении с холодным оружием, дата слушания ещё не утверждена. Свяжитесь с нами ещё раз через пару недель», — цитирует Зейлстру РИА Новости. 

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. 

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил нидерландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.

Ранее София Хоф, адвокат Промеса, заявила, что футболиста нельзя считать виновным, так как решение суда по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным.

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