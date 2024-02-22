Адвокат Промеса: вердикт судьи не окончательный, без этого каждый подозреваемый невиновен
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«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. До тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным», — приводит слова адвоката «Матч ТВ».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Сообщалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее Дмитрий Аленичев высказался о ситуации касательно Квинси Промеса.