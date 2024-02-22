Адвокат Промеса: вердикт судьи не окончательный, без этого каждый подозреваемый невиновен

София Хоф, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, заявила, что футболиста нельзя считать виновным, так как решение суда по делу о контрабанде наркотиков не является окончательным.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. До тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным», — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Сообщалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее Дмитрий Аленичев высказался о ситуации касательно Квинси Промеса.