Аленичев: уверен, что несмотря на приговор, Промес останется ключевым игроком «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации касательно форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Состоялся только официальный приговор, но шумиха вокруг Квинси была давно. Так понимаю, он отключился от всех околофутбольных проблем и сосредоточился на футболе. Уверен, что, несмотря на приговор, он останется ключевым игроком команды и выкинет все лишние мысли из головы», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

16 февраля игрок был объявлен в международный розыск после того, как суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса.