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Аленичев: уверен, что несмотря на приговор, Промес останется ключевым игроком «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации касательно форварда красно-белых Квинси Промеса.
Аленичев: уверен, что несмотря на приговор, Промес останется ключевым игроком «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Состоялся только официальный приговор, но шумиха вокруг Квинси была давно. Так понимаю, он отключился от всех околофутбольных проблем и сосредоточился на футболе. Уверен, что, несмотря на приговор, он останется ключевым игроком команды и выкинет все лишние мысли из головы», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

16 февраля игрок был объявлен в международный розыск после того, как суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса.

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