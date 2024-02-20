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В Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса

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В Нидерландах снимут мини-сериал о нападающем столичного «Спартака» Квинси Промесе.

В основу его сюжета ляжет расследование авторов вместе с общеизвестными фактами, а также будут добавлены вымышленные элементы, сообщает Algemeen Dagblad.

По словам продюсера Япа Снайдера, изучение мотивов действий форварда, их влияние на его жизнь и карьеру «предлагает увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и падением».

Отмечается, что в сериале планируется рассказать историю о том, как Промес оказался втянут в преступную деятельность. Съёмки запланированы на начало 2025 года.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний Квинси был объявлен в международный розыск. 

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о мотивации Промеса после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу.

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