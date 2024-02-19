Бышовец: у Промеса только один путь после приговора

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о мотивации нападающего «Спартака» Квинси Промеса после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу.

«Понятно, что в критической ситуации у него только один путь, ему отступать некуда. Это связано с его игрой и качеством этой игры. Выбора нет, поэтому только вперёд. Я думаю, что это достаточно сильная мотивация в человеческом и игровом плане», — заявил Бышовец Metaratings.ru.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о Промесе.