Каррера — о деле Промеса: надеюсь, всё обстоит не так, как решил суд

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем Квинси Промесе.

«Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что всё обстоит не так, как решил суд», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Напомним, что суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.

Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.