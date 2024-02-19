Каррера — о деле Промеса: надеюсь, всё обстоит не так, как решил суд
«Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что всё обстоит не так, как решил суд», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
Напомним, что суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил голландца к 18 месяцам тюрьмы за нападение с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата.
Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.