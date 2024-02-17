Смородская: теперь Промес навсегда останется в России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Что будет делать Промес после вынесения приговора? Думаю, теперь он навсегда останется в России — в других странах его арестуют с большой долей вероятности», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали игроку.

Ранее Владимир Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков.