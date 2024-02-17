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Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.
Быстров назвал бредом обвинения Промеса в контрабанде наркотиков
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причём в контрабанде. Это настораживает. Я не думаю, что Квинси — идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. 

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту. 

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Роберт Малевич и Софья Хов, адвокаты Промеса, заявили, что нападающий московского «Спартака» продолжит добиваться в суде оправдательного приговора.

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