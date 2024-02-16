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Адвокаты заявили, что Промес пока не считается виновным по делу о контрабанде

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Роберт Малевич и Софья Хов, адвокаты Квинси Промеса, заявили, что нападающий московского «Спартака» продолжит добиваться в суде оправдательного приговора.
Адвокаты заявили, что Промес пока не считается виновным по делу о контрабанде
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Наш клиент отрицает, что каким-либо образом причастен к этой контрабанде кокаина. Таким образом, защита не может согласиться с вердиктом суда и подаст апелляцию от имени нашего клиента», — цитирует юристов ТАСС.

Они подчеркнули, что вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции полностью пересмотрит уголовное дело Промеса.

«Мы воспользуемся предстоящим периодом для тщательного изучения вердикта и доведения наших жалоб и пожеланий о дальнейшем расследовании до сведения суда», — говорится в заявлении.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. 

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту. 

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.

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