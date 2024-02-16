Смородская: «Спартаку» нужно расторгать контракт с Промесом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение, что «Спартаку» стоит расторгнуть трудовое соглашение с нападающим Квинси Промесом из-за объявления футболиста в международный розыск.

«Не удивлена этой новостью. Он — преступник, это доказано судом. «Спартаку» надо расторгать с ним контракт и отправлять в его в тюрьму. После апелляции ему могут только увеличить срок. Это не первое судебное разбирательство для него», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

16 февраля стало известно, что Промеса объявили в международный розыск.

В середине февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.