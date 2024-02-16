Metaratings: Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск

Форвард «Спартака» Квинси Промес хочет остаться в ОАЭ и продолжить учебно-тренировочный сбор с командой.

Как сообщает Metaratings.ru, Промес продолжает подготовку к возобновлению сезона РПЛ, однако ситуация может измениться.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промеса объявили в международный розыск.