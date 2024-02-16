Metaratings: Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск
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Как сообщает Metaratings.ru, Промес продолжает подготовку к возобновлению сезона РПЛ, однако ситуация может измениться.
14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.
Ранее сообщалось, что Промеса объявили в международный розыск.