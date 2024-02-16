РИА Новости: Промеса объявили в международный розыск

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск.

Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Амстердама.

Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.