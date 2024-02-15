De Telegraaf: прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса

Суд Нидерландов выписал ордер на арест нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

В Нидерландах также уже начали арестовывать объекты недвижимости 32-летнего футболиста, сообщает De Telegraaf.

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказался о Промесе.