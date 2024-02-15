Шалимов — о тюремном сроке Промеса: для меня суд Амстердама — ничто

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе, которого амстердамский суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Для меня амстердамский суд — вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая, что сейчас происходит в мире. Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить его в Нидерланды? Не удивлюсь, если его оправдают через года два», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Промеса уголовным преступником.