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Шалимов — о тюремном сроке Промеса: для меня суд Амстердама — ничто

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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе, которого амстердамский суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Шалимов — о тюремном сроке Промеса: для меня суд Амстердама — ничто
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Для меня амстердамский суд — вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая, что сейчас происходит в мире. Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить его в Нидерланды? Не удивлюсь, если его оправдают через года два», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Промеса уголовным преступником.

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