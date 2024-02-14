Губерниев: Промес — уголовный преступник, хоть ума хватило гражданство ему не присваивать
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«Квинси Промес — уголовный преступник. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Радость переполняет нас, и слёзы радости заливают декольте. Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
14 февраля суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков. В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
Ранее Бояринцев отреагировал на решение амстердамского суда приговорить Промеса к шести годам лишения свободы.