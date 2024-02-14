Бояринцев считает, что «Спартаку» нет необходимости разрывать контракт с Промесом

Российский тренер и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на решение амстердамского суда, который заочно приговорил нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Как мне кажется, мы не полностью владеем информацией по делу Промеса, и я бы не стал торопиться его осуждать. Неизвестно, как была выстроена его защита, и, по сути, нам сейчас известно только мнение одной стороны. Возможно, всё не так уж и плохо, как нам рассказывают.

Стоит ли «Спартаку» подумать о разрыве контракта с ним? В этом нет никакой необходимости. Я нисколько не удивлюсь, если его ситуация перевернётся в обратную сторону и невиновность футболиста будет всё-таки доказана. Квинси — лидер команды в атаке и давно доказал преданность клубу своей игрой и отношением к делу», — сказал Бояринцев RT.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Промес подаст апелляцию на приговор суда по делу о наркотиках.