В «Спартаке» сообщили, что Промес подаст апелляцию на приговор суда по делу о наркотиках
- РИА Новости
«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил Зеленов.
Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюрьмы.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
В настоящее время форвард находится на сборах в ОАЭ.
Ранее Александр Добровинский заявил, что Промес получит паспорт России, чтобы не подлежать выдаче в другие страны.