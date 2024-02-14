В «Спартаке» сообщили, что Промес подаст апелляцию на приговор суда по делу о наркотиках

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение амстердамского суда заочно приговорить нападающего команды Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил Зеленов.

Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюрьмы.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В настоящее время форвард находится на сборах в ОАЭ.

Ранее Александр Добровинский заявил, что Промес получит паспорт России, чтобы не подлежать выдаче в другие страны.