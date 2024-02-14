Добровинский: Промес получит паспорт России, чтобы не подлежать выдаче в другие страны
- РИА Новости
«После решения суда нет риска экстрадиции Промеса из ОАЭ. Ситуация заключается в том, что бюрократическая машина настолько длинна и малоподвижна. Думаю, что Промес имеет шансы получить гражданство, тогда он не будет подлежать выдаче, так как будет являться гражданином России», — цитирует Добровинского «Матч ТВ».
Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюрьмы.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.
В настоящее время форвард «Спартака» находится на сборах в ОАЭ. Попытки добиться экстрадиции нидерландца на родину не увенчались успехом.
Ранее Максим Деменко посоветовал Промесу вернуться в Москву во избежание экстрадиции из ОАЭ.