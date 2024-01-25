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Деменко посоветовал Промесу вернуться в Москву во избежание экстрадиции из ОАЭ

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.
Деменко посоветовал Промесу вернуться в Москву во избежание экстрадиции из ОАЭ
  • РИА Новости

«Насколько я понимаю, если Промес будет находиться в ОАЭ, то его могут экстрадировать в Нидерланды. Наверное, ему лучше перестраховаться и вернуться в Москву, никуда не выезжая. Если суд примет решение не в его пользу, то для Квинси будут закрыты не только Нидерланды, но и ряд других стран. Конечно, эта ситуация давит на него, что бы там не было», — заявил Деменко RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, насколько страдает репутация «Спартака» из-за дела Промеса.

«Учитывая запутанность дела, репутация клуба, возможно, даже защищает Промеса от каких-то моментов», — добавил он.

Ранее Деменко прокомментировал возможный трансфер нападающего нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рика Манфреда Угальде в московской клуб.

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