Деменко не видит проблем из-за конкуренции Угальде и Соболева в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер нападающего нидерландского «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московской клуб.

«В вопросе возможного перехода Угальде необходимо время, чтобы понять, как он вольётся в новый коллектив. Бывает, что футболисты в него попросту не попадают. Но в любом случае на него наверняка рассчитывают и постараются создать необходимые условия, в том числе финансовые.

Не разойдутся ли наши ожидания от игрока с действительностью? Если бы о трансфере Манфреда говорил сам Абаскаль, то и спрос был бы с него. Сейчас же мы видим, что в «Спартаке» появились новые люди. Наверное, усиление тренеру необходимо, но, как вы правильно заметили, результат команда пока не даёт, хотя и сохраняет микроскопические шансы на чемпионство», — сказал Деменко RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, не создаст ли переход Угальде лишних проблем в раздевалке красно-белых из-за конкуренции с Александром Соболевым за место нападающего в стартовом составе.

«Конечно, всё может быть. Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежд и появляется конкуренция, но она всё равно необходима. Неважно, будь то разговор о Джикии с Бабичем или об Угальде и Соболеве. В любом случае это футбол и без соперничества ничего не будет. Что касается раздевалки, тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Угальде дал согласие на переход в «Спартак».