На флажке: «Локо» отпустил трёх игроков, ЦСКА купил «алжирский бриллиант», а «Краснодар» — экс-форварда «Вольфсбурга»

23 февраля в России закрылось трансферное окно. «Локомотив» расторг контракт с Даниилом Куликовым и отдал в аренду Дмитрия Рыбчинского и Ивана Кузьмичёва, а покинувший в декабре «Ростов» Алексей Ионов перешёл в «Урал». ЦСКА расстался с Константином Кучаевым и приобрёл полузащитника молодёжки Ирана Сида Ахмеда Айссауи, а «Краснодар» усилил атаку бывшим нападающим «Вольфсбурга» Виктором Са. В свою очередь, «Крылья Советов» пригласили Франко Орозко из «Лануса», а «Рубин» взял двух футболистов из Сербии.

Чистка состава «Локомотива» и «Ростова»

Железнодорожники весьма неплохо отработали первую часть зимнего периода дозаявок и усилились тремя исполнителями — пусть Саид Хамулич был взят лишь в аренду, а Никита Салтыков до лета возвращён «Крыльям Советов». Так или иначе в коллективе посчитали нынешний состав не только укомплектованным, но даже переполненным, из-за чего последние дни перед закрытием трансферного окна посвятили расставанию с футболистами, по тем или иным причинам не получающими должной практики. В общей сложности «РЖД Арену» покинули три спортсмена, но если двое из них имеют шансы вернуться, то один будет строить карьеру в другом месте.

Им стал Даниил Куликов, ещё несколько лет назад считавшийся одним из самых перспективных хавбеков «Локомотива». Он дебютировал за основу в 2019-м и уже в ноябре вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Байером». А в следующем сезоне отыграл 2175 минут во всех турнирах и занял седьмое место в команде по этому показателю. Но уже осенью 2021-го он получил первую серьёзную травму и пропустил 77 дней, после чего так и не вернулся в старт — ни при Йозефе Циннбауэре, ни при Михаиле Галактионове. В итоге зимой 2024 года контракт с полузащитником был расторгнут. Однако куда более удивительным стало не это обстоятельство, а то, что двукратный обладатель Кубка России проведёт остаток первенства в Первой лиге.

«Контракт с «Родиной» будет до конца нынешнего сезона, потом свободный агент... Будем смотреть, как двигаться дальше. Куликов продолжит карьеру в Москве, надеюсь, поможет «Родине» выйти в РПЛ... Уходит из «Локомотива» достойно, жизнь не останавливается на одном клубе», — сказал «Матч ТВ» агент спортсмена Вадим Шпинёв, ранее открыто конфликтовавший с генеральным директором красно-зелёных Владимиром Леонченко.

При этом ещё пару недель назад Куликова сватали в «Торпедо», но впоследствии туда отправился не он, а его бывший одноклубник Иван Кузьмичёв. Изначально аренда рассчитана на полгода, но его пребывание в стане автозаводцев может затянуться ещё на сезон, если те сумеют пробиться в РПЛ. Но надежд на это у них не так много. После 20 туров подопечные Олега Кононова располагаются на восьмой строчке и на десять очков отстают от лидирующего «Динамо» из Махачкалы.

Любопытно, что несколько недель назад ходили слухи о переходе в «Торпедо» не только Кузьмичёва и Куликова, но и Дмитрия Рыбчинского. Но в итоге последний избежал пусть и временного, но понижения в классе, согласившись на переезд в «Балтику». И этот период обещает стать для него очень важным. В июне у него истекает действующий договор с «Локомотивом», и именно от его выступления в Калининграде зависит, насколько высокий спрос будет на него летом.

Но если Куликов и Рыбчинский отказались от трансфера в «Торпедо», то Роман Тугарев ответил согласием. Он мог отправиться в «Факел», но предпочёл команду поскромнее. Видимо, с целью получить больше шансов проявить себя, с чем у него были серьёзные проблемы в последние полгода. Во всех турнирах крайний нападающий провёл лишь 742 минуты и отметился голом и передачей.

В свою очередь, по ходу нынешнего первенства из обоймы «Ростова» также выпал и Алексей Ионов. Однако 35-летний игрок не стал дожидаться окончания своего контракта с клубом и расторг его ещё в декабре. Правда, с поиском нового места работы явно не спешил и определился лишь за сутки до закрытия периода дозаявок. Выбор пал на «Урал», после его приезда получивший статус «самого возрастного коллектива РПЛ» (27,8 года). Правда, руководство екатеринбуржцев возраст спортсмена не смущает.

«Мы быстро договорились. Завтра Алексей прилетит в расположение клуба и будет тренироваться. Я думаю, он ещё поиграет, ещё повоюет», — сказал РИА Новости президент «Урала» Григорий Иванов.

Рокировка в ЦСКА

Если Ионов провёл в «Ростове» суммарно три с половиной года, то Константин Кучаев защищал цвета ЦСКА более восьми лет. В июле 2015-го он пополнил состав дубля, а со временем дорос и до взрослой команды, за которую отыграл 153 встречи, забил 11 голов и отдал 15 передач. А в 2023-м завоевал первый и пока единственный трофей. В финальном матче Кубка страны с «Краснодаром» он вышел в старте, но уже в перерыве был заменён. И лишь смотрел, как его партнёры побеждают в серии пенальти.

И хотя Кучаева причисляли к числу наиболее талантливых воспитанников клуба, стать основным на «ВЭБ Арене» ему не удалось. Во многом причиной тому стали постоянные травмы. С 2017 года он пропустил суммарно 483 дня, а когда возвращался, то был вынужден помогать наставникам латать дыры. За свою карьеру он уже успел попробовать себя на девяти разных позициях, избежав лишь перевода в оборонительную линию. И если верить февральским заявлениям Константина, то ничего не изменилось. По его словам, его пробовали как в опорной зоне, так и ближе к нападению.

Вместе с этим неминуемо близилось окончание действующего соглашения Кучаева с ЦСКА. И как намекал в ноябре агент футболиста Александр Клюев, прийти к консенсусу стороны не смогли. Судя по всему, прогресса не наметилось и за следующие три месяца, вследствие чего было принято решение расстаться. До лета Константин будет выступать за «Пари НН», после чего станет свободным агентом.

Очевидно, прямой заменой Кучаеву может стать хавбек молодёжной сборной Алжира Сид Ахмед Айссауи. Тот прибыл в Москву за двое суток до отъезда Кучаева и обошёлся красно-синим лишь в €150 тыс. Причём статистики его выступлений на клубном уровне нет даже на специализированном портале Transfermarkt. Но, несмотря на это, в ЦСКА уже поспешили очень тепло поприветствовать новичка и косвенно сравнить его с Зинедином Зиданом и Каримом Бензема. Ведь в посвящённом его презентации ролике его называли «настоящим алжирским талантом», «бриллиантом» и «совершенством».

Но на этом ЦСКА не остановился и под занавес трансферного окна укрепился ещё одним африканским футболистом. В рамках партнёрского соглашения с иранской академией КИА у коллектива второй лиги Ирана был арендован фланговый защитник Амирхоссейн Риванди. Как и в случае с Айссауи, его уровень оценивать пока сложно, вследствие чего речь о полноценной покупке и не шла. Но в договоре предусмотрена опция выкупа на тот случай, если спортсмен придётся ко двору в столице.

«Краснодар» и «Крылья» нашли усиление в Южной Америке

В то время как ЦСКА обратил внимание на африканский рынок, его конкуренты в борьбе за медали смотрят на Латинскую Америку. В частности, действующий лидер чемпионата России «Краснодар», зимой ограничившийся двумя точечными приобретениями. Ещё в начале января у «Крус Асуля» был куплен опорник Кевин Кастаньо, а под конец февраля у «Ботафого» был взят нападающий Виктор Са. И перспективы 29-летнего бразильца вызывают сомнения.

Да, форвард обладает опытом выступлений в Европе. За австрийские «Капфенберг» и ЛАСК он набрал суммарно 82 очка по системе «гол + пас» за 123 матча, после чего получил приглашение в «Вольфсбург». Но больше такой продуктивности не демонстрировал ни в Германии, ни в ОАЭ, где представлял «Аль-Джазиру». Да и по возвращении на родину уже был далеко не так ярок, а в девяти встречах нынешнего сезона и вовсе не отметился результативными действиями.

Быть может, в нём Александр Илич видит возможную замену ушедшему в «Зенит» Ильзату Ахметову. В случае чего Са сумеет сменить на левом краю атаки Жоау Батчи или Олакунле Олусегуна и немного оживить игру в концовке. На большее же претендовать ему будет крайне сложно. Если же Виктор провалится, «быки» вряд ли будут сильно сожалеть. Им этот исполнитель обошёлся в €1,5 млн, а договор с ним рассчитан до лета 2025-го.

В этом плане не менее любопытным видится приглашение «Крыльями Советов» Франко Орозко. В отличие от Са 22-летний нападающий находится в начале своей карьеры и постоянно прогрессирует. Если в 2022-м он забил три мяча и отдал две передачи во всех турнирах, то в прошлом году его показатели хоть и ненамного, но выросли (4 + 3). И если аргентинец продолжит развиваться в РПЛ, то самарцы наверняка воспользуются опцией и выкупят его контракт.

«Франко — это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешёл в «Крылья». За время аренды у него появится возможность проявить себя, а у нас — ещё лучше узнать его», — сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Помимо африканского и южноамериканского направления, российские клубы также уделяли очень пристальное внимание ситуации на балканском рынке. «Рубин» свою дозаявочную кампанию закрыл двумя трансферами сербских футболистов. У «Вождоваца» забрали Богдана Йочича, а у «Спартака» из Суботицы арендовали Луку Биеловича. Оба призваны усилить линию нападения, но скорее в перспективе. Хотя второй из них уже успел впечатлить не только руководство казанцев, но и тренерский штаб своей сборной. В январе 2023-го он дебютировал за неё в игре с США, но больше не вызывался.