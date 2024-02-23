Уткин предложил «Спартаку» подписать Алвеса

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал приговор бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании.

«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса? Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает Marca. Отметим, что прокурор просил девять лет заключения для Алвеса.

Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата.