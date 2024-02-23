Уткин предложил «Спартаку» подписать Алвеса
- AP
- © Alberto Estevez
«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса? Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
22 февраля стало известно, что Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании.
Об этом сообщает Marca. Отметим, что прокурор просил девять лет заключения для Алвеса.
Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата.