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Жоаозиньо: желаю «Краснодару» выступать в Лиге чемпионов и растить молодых игроков

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Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо пожелал краснодарскому клубу всего самого наилучшего в честь дня рождения.
Жоаозиньо: желаю «Краснодару» выступать в Лиге чемпионов и растить молодых игроков
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Поздравляю «Краснодар» с прошедшим днём рождения! Желаю самого наилучшего клубу, чемпионских результатов. Желаю, чтобы «Краснодар» выступал в Лиге чемпионов и растил ещё очень много молодых игроков!» — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в РПЛ. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

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