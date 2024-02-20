Непомнящий: матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о товарищеских матчах сборной России с Парагваем и Сербией.

«Надо отталкиваться от тех реалий, которые на сегодняшний момент существуют. Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем — это праздник футбола», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгений Бушманов заявил, что все российские легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая.