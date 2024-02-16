RT в Telegram
Подпишись

Бушманов: все наши легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказался о матчах сборной России с Сербией и Парагваем.
Бушманов: все наши легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая
  • РИА Новости

«Матчи против Сербии и Парагвая покажут всем, на каком уровне находится сейчас сборная России. Давно не было таких соперников, думаю, всем будет интересно. Головин, Миранчук, Захарян и Кузяев — все наши легионеры должны сыграть. Они сто процентов будут нужны команде», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

31 января стало известно, что 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить