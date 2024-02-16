Бушманов: все наши легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказался о матчах сборной России с Сербией и Парагваем.

«Матчи против Сербии и Парагвая покажут всем, на каком уровне находится сейчас сборная России. Давно не было таких соперников, думаю, всем будет интересно. Головин, Миранчук, Захарян и Кузяев — все наши легионеры должны сыграть. Они сто процентов будут нужны команде», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

31 января стало известно, что 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.