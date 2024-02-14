Митрофанов: после игры с Камеруном сборные увидели, что играть в России безопасно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.

«После матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением товарищеских игр. Они увидели, что проведение матчей в России безопасно, а условия и антураж находятся на высшем уровне», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет товарищеский матч с командой Парагвая в марте.