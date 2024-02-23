Защитник «Зенита» Алип назвал любимых бойцов в UFC

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, за кем следит в UFC.

«Шавкат Рахмонов в UFC. Асу Алмабаева тоже туда подписали. Вообще, казахов всё больше и больше в UFC. А так следил, конечно, за Хабибом. За Джоном Джонсом. Ислам Махачев сейчас хорошо выступает. Философия Хабиба, конечно, мне близка. Когда он говорит о важности много работать», — цитирует Алипа «Чемпионат».

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Уайт рассказал, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.