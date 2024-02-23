RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Зенита» Алип назвал любимых бойцов в UFC

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, за кем следит в UFC.
Защитник «Зенита» Алип назвал любимых бойцов в UFC
  • globallookpress.com
  • © Alexader Kulebyakin

«Шавкат Рахмонов в UFC. Асу Алмабаева тоже туда подписали. Вообще, казахов всё больше и больше в UFC. А так следил, конечно, за Хабибом. За Джоном Джонсом. Ислам Махачев сейчас хорошо выступает. Философия Хабиба, конечно, мне близка. Когда он говорит о важности много работать», — цитирует Алипа «Чемпионат».

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Уайт рассказал, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить