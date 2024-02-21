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Уайт рассказал, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён

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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, кого считает величайшим бойцом всех времён.

«Величайший — это Джон Джонс. Джонс — непобеждённый. Хабиб тоже был непобеждённым, но мне бы хотелось увидеть от него большего. Джонс побеждал всех в полутяжёлом весе, а сейчас побеждает в тяжёлом», — сказал Уайт на YouTube-канале Games with Names.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

В активе Джонса 27 побед, одно поражение, ещё один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Уайт рассказал, когда может пройти поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

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