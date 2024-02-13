Споры «Спартака» с Джикией, аренда Сутормина в «Сочи» и отъезд Глушакова из «Ростова»: как проводят межсезонье клубы РПЛ

Георгий Джикия изъявил желание продолжать выступление за «Спартак», а ЦСКА ведёт переговоры о подписании нового соглашения с Фёдором Чаловым. «Зенит» отдал в аренду Алексея Сутормина и Ду Кейроса, а «Ростов» не стал предлагать контракт проходившему просмотр Денису Глушакову. «Сочи» приобрёл защитника сборной Марокко Яхью Аттийят-аллаха, а «Ахмат» усилился выступающим за национальную команду Туниса Надером Гандри.

Джикия изъявил желание остаться в «Спартаке»

Одна из главных интриг нынешней зимы в РПЛ — будущее Георгия Джикии, ведь контракт со «Спартаком» истекает летом, а продлевать его пока не торопятся. Видимо, чтобы ускорить процесс, агент футболиста Вадим Шпинёв дал интервью о происходящем. По его словам, в клубе в конце прошлого года обещали предложить клиенту новое соглашение в январе, но этого не произошло. Более того, не поступило даже соответствующего предложения. Это якобы стало понятно по итогам встречи с новым спортивным директором Олегом Малышевым.

Также Шпинёв рассказал о состоявшейся беседе между защитником и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлён, что она стала первой личной для тренера и игрока. Разговор получился непростой, серьёзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации», — цитирует агента «Чемпионат».

Также по теме «Вопрос взаимоотношений с Абаскалем»: почему будущее Джикии в «Спартаке» оказалось туманным «Спартак» не торопится продлевать истекающий в конце сезона контракт с Георгием Джикией. Генеральный директор красно-белых Олег...

Он также заявил, что наставник отправил защитника в запас, поскольку считает его медленным.

«По мысли и уму Джикия на голову превосходит своих конкурентов. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Алексиса Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Срджана Бабича, хотя он статный защитник и футболист сборной», — добавил Шпинёв.

Достаточно жёстко высказался и сам Джикия, обычно предельно спокойный. В частности, он не исключил, что не попадает в состав по неспортивным причинам. Но главное, он подчеркнул, что намерен остаться в команде и побороться за место на поле.

Не оставили без ответа выступление Шпинёва и в руководстве красно-белых. Малышев заверил, что находится в рабочих отношениях со спортсменом, и сообщил о принятии решения по дальнейшему сотрудничеству. Но вместе с тем он подчеркнул: агенты не имеют права ставить ультиматумы и диктовать условия.

Точку в споре поставил сам Джикия. По признанию защитника, он безумно мотивирован доказать свою необходимость коллективу.

«Мы проговорили все темы, высказались. Поэтому с того дня, как обсудили все моменты, всё встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».О чём был разговор с Абаскалем? Это внутренняя беседа, не буду здесь высказываться», — заявил он в интервью Sports.ru.

Между тем «Спартак», судя по информации СМИ, намерен укрепить вратарскую линию, несмотря на наличие Александра Максименко, Александра Селихова и Ильи Свинова. Причём сообщается, что москвичи якобы интересуются голкипером ЦСКА Ильёй Помазуном, который на правах аренды выступает за «Урал». Отмечается, что красно-белые настаивают на трансфере уже зимой и коллективы близки к соглашению.

Однако и президент екатеринбуржцев Григорий Иванов, и агент футболиста Алексей Сафонов сочли такой вариант развития событий практически нереальным. То есть до лета он точно останется в прежнем коллективе. В качестве другой опции для подопечных Абаскаля называется Станислав Агкацев, но его не хочет отпускать «Краснодар».

Сообщается и об интересе десятикратных чемпионов России к хавбеку «Боки Хуниорс» Эсекьелю Фернандесу. К 21 году талантливый полузащитник стал незаменимым в одной из сильнейших аргентинских дружин и в прошлом году провёл 43 матча во всех турнирах, в том числе на Копа Либертадорес. Также в его активе девять встреч за молодёжную сборную страны. Эрнан Бернан, агент латиноамериканца, способного сыграть как в опорной зоне, так и чуть выше, подтвердил заинтересованность отечественного клуба в его клиенте и даже обозначил сумму выкупа — €15 млн.

Чалов улетел на переговоры с Гинером

Со схожей проблемой зимой столкнулся ЦСКА, который пока не может продлить истекающее летом соглашение с Фёдором Чаловым. В начале февраля директор по коммуникациям москвичей Кирилл Брейдо заявил о сделанном нападающему беспрецедентном предложении. А спустя несколько дней тот отправился в столицу на переговоры с Евгением Гинером. Если верить СМИ, новый контракт может быть рассчитан до лета 2027-го.

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали переговоров. По его данным, армейцы предлагают своему воспитаннику годовой оклад в размере €2,5—3 млн, что автоматически сделает его самым высокооплачиваемым футболистом коллектива. Также они готовы пойти ему навстречу и прописать отступные для европейских клубов — €6 млн.

Но всё упирается в подписной бонус. Сторона игрока требует за пролонгацию соглашения €4 млн, часть которых пойдёт его агенту Кристиану Эмиле. В качестве компромисса красно-синие предлагают спортсмену отказаться от бонуса взамен 50% суммы будущего трансфера. Аналогичные условия по зарплате одному из лучших бомбардиров РПЛ готов предложить «Зенит», однако сам футболист уходить туда не намерен.

Возможно, замену Чалову ЦСКА найдёт в Иране. Местные СМИ уже сообщили о достижении договорённости с 17-летним форвардом «Сепахана» и молодёжной сборной страны Касрой Тахери. Но источник RT заверил, что москвичам он не нужен.

Между тем другой столичный клуб, «Локомотив», после приезда Жерзино Ньямси и Саида Хамулича сосредоточился на очищении состава от резервистов. Первым покинул стан железнодорожников Даниил Куликов. При Марко Николиче молодой хавбек регулярно выходил на поле и даже играл в Лиге чемпионов, но в последнее время потерял место в основе и в нынешнем сезоне провёл суммарно менее 300 минут во всех соревнованиях. В настоящий момент хавбек тренируется с «Родиной» из Первой лиги. Летом же он станет свободным агентом.

Другой воспитанник красно-зелёных, не проходящий в старт, Дмитрий Рыбчинский якобы не договорился по личным условиям с «Торпедо». Станиславу Магкееву, восстановившемуся после второго разрыва крестообразных связок колена, напротив, ещё в прошлом году предложили продлить истекающий в июле контракт, но защитник ответил отказом. Сейчас непонятно, останется ли он в клубе, как и Антон Миранчук с Рифатом Жемалетдиновым, срок действия соглашений которых тоже подходит к концу.

«Зенит» отдал в аренду Сутормина и Ду Кейроса

Продолжает избавляться от глубоких запасных и «Зенит». Вслед за Дмитрием Чистяковым в аренду в «Сочи» отправился Алексей Сутормин. Также на правах аренды до конца года с правом выкупа в «Гремио» перебрался Ду Кейрос. Едва ли Сергей Семак столкнётся со сложностями из-за ухода обоих. Например, бразилец в РПЛ довольствовался преимущественно заменами. В основе он появился лишь дважды.

«Мы дали ему возможность получать практику, что необходимо молодому исполнителю. Понимаем, как это важно для его прогресса. Что касается Лёши Сутормина, это было его желание. Мы с ним разговаривали ещё летом. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас она имеется, мы справимся», — объяснил наставник петербуржцев.

По-прежнему не обходится без слухов об уходе других латиноамериканцев — Клаудиньо и Вендела. В первом якобы заинтересован «Коринтианс», в системе которого хавбек провёл несколько лет. Но его представитель в очередной раз подчеркнул: спортсмен останется в России как минимум до лета. Вендел и вовсе опоздал на второй сбор коллектива в Дохе на пару дней. Агент объяснил произошедшее решением личных вопросов. Семак же назвал отношение полузащитника к работе блестящим.

«Краснодар», ведущий борьбу с «Зенитом» за чемпионство, не оставляет надежд укрепить правый край атаки. Согласно данным СМИ, клуб был близок к договорённости с Андрией Живковичем. ПАОК мог бы получить за него €7,5 млн, а сам футболист — трёхлетний контракт с почти двукратным увеличением оклада.

А РПЛ в его лице обрёл бы сильного мастера, ведь вингер ранее добивался успехов с родным «Партизаном» и «Бенфикой». Он по два раза становился чемпионом Сербии и Португалии, брал Кубки двух стран и успел завоевать аналогичный трофей с ПАОК. Также в его активе золото ЧМ U-20 и 42 матча за взрослую национальную команду, которую без Живковича сложно себе представить. К сожалению, препятствием на пути сделки послужила беременность девушки спортсмена.

«Сочи» пополнил состав Аттийят-аллахом и Кордовой

Но наиболее активную работу на трансферном рынке ведут не признанные фавориты, а «Сочи», замыкающий таблицу РПЛ. Южане не намерены вылетать в низший дивизион и горят желанием исправить ситуацию под руководством Роберто Морено. Для этого они уже подписали десять новичков.

Одним из самых важных стал Яхья Аттийят-аллах. Левый защитник регулярно вызывается в сборную Марокко и в том числе был важным её звеном на чемпионате мира в Катаре, где провёл шесть матчей из семи. Более того, в четвертьфинале с Португалией он попал в основу и отдал результативную передачу на автора единственного гола Юссефа Эн-Несири. С первых минут он вышел на поле и в противостоянии за бронзу с Хорватией.

При этом большую часть карьеры игрок провёл на родине — в «Олимпик Сафи» и «Видаде» с недолгой отлучкой в греческий «Волос». С «Видадом» он дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта по итогам национального первенства и даже выиграл африканскую Лигу чемпионов.

Из россиян состав «Сочи» пополнил Сутормин, который стал уже вторым арендованным у «Зенита» до конца сезона резервистом вслед за Чистяковым. Решение футболиста можно понять, ведь в Санкт-Петербурге он почти не имел практики. Начиная с октября он лишь раз вышел на замену в РПЛ на восемь минут. Чуть больше времени он получал в Кубке России, но вряд ли был этим удовлетворён. Аутсайдеру же универсал, способный закрыть несколько позиций, точно пригодится.

«Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он отправился в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении его задач», — заявил агент россиянина Александр Клюев.

Не менее знаковой стала аренда у «Аланьяспора» нападающего сборной Венесуэлы Серхио Кордовы. В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги он не блистал результативностью, отличившись всего трижды, зато имеет богатый опыт выступления в других странах. В частности, в его активе почти 100 матчей и девять голов в Бундеслиге за «Аугсбург» и «Арминию». А до «Аланьяспора» он пару лет провёл в североамериканской MLS и даже стал обладателем Кубка Канады. Не исключено, что весной латиноамериканец ярко проявит себя в России.

«Ростов» не стал подписывать контракт с Глушаковым

По пути «Сочи» пошёл и «Ахмат», в качестве свободного агента пригласивший другого защитника из Северной Африки. Надер Гандри сыграл десять встреч за национальную команду Туниса и, как и Аттийят-аллах, был участником ЧМ-2022. «Карфагенские орлы» в Катаре вылетели уже после группового этапа, зато футболист провёл на поле все 90 минут в победном противостоянии с Францией.

Большая часть его карьеры прошла в «Клубе Африкен», с которым он выиграл все возможные внутренние трофеи — чемпионат и кубок страны. При этом начинал свой путь в футболе Гандри во Франции и даже отметился в Лиге 2. Немало поиграл он и в Бельгии, но в основном во втором по силе местном дивизионе.

Между тем «Ростов» не стал подписывать контракт с Денисом Глушаковым. Хавбек находился на сборах с жёлто-синими с начала года, но не сумел доказать свою необходимость Валерию Карпину. Несмотря на это, он поблагодарил тренера за предоставленный шанс.

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу сказать спасибо Валерию Георгиевичу и руководству за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать. Всё прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья», — отметил 37-летний полузащитник.