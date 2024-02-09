Джикия — об отсутствии игрового времени и Абаскале: возможно, что-то личное есть

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил надежду, что вернётся в стартовый состав после возобновления чемпионата России по футболу.

«Ты считаешь, что ты стал играть меньше только по игровым причинам?» — «Думаю, что нет. Возможно, что-то личное есть, но это вопросы не ко мне», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Капитан «Спартака» также признался, что провёл приватную беседу с 34-летним испанским специалистом.

«Наш разговор был, что будет — покажет время. Второго марта будет чемпионат, будут «Зенит» и «Факел» плюс Кубок. Всё это будет до перерыва на сборную. Я буду делать всё, что в моих силах», — добавил Джикия.

По информации 61saat, Джикия может перейти в «Трабзонспор». 30-летнего Джикию рассматривают в качестве замены Хоакину Фернандесу, который может покинуть турецкий клуб.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник не продлит контракт со «Спартаком», если Абаскаль останется в клубе.