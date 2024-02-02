«Вопрос взаимоотношений с Абаскалем»: почему будущее Джикии в «Спартаке» оказалось туманным

«Спартак» не торопится продлевать истекающий в конце сезона контракт с Георгием Джикией. Генеральный директор красно-белых Олег Малышев напомнил, что футболист перестал попадать в стартовый состав. Он пообещал в ближайшее время обсудить сложившуюся ситуацию с Гильермо Абаскалем и Томашем Амаралом и принять взвешенное решение. По мнению экспертов, 30-летнего центрального защитника сборной России рано списывать со счетов и отпускать в другие клубы, особенно если он сумеет весной вытеснить из основы Алексиса Дуарте.

Георгий Джикия в последние полгода проделал путь от одного из лидеров «Спартака» и незаменимого центрального защитника до запасного. А будущее капитана и вовсе покрыто туманом. В конце мая у него истекает действующий контракт с клубом, но никто не сообщал о его продлении. Генеральный директор красно-белых Олег Малышев лишь пообещал обсудить сложившуюся ситуацию и принять лучшее решение для всех. Но при этом менеджер довольно чётко указал на действующий статус ветерана.

«Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определённых обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава», — подчеркнул Малышев в интервью РБК.

А главный тренер Гильермо Абаскаль призвал задавать все вопросы на эту тему руководству. По данным же СМИ, в «Спартаке» не станут предлагать старожилу новое соглашение вплоть до лета. При этом в его действующем имеется пункт об автоматической пролонгации, если он проведёт 60% матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ. Но пока Георгий довольствовался лишь шестью, чего явно недостаточно, и три записал себе в актив в Кубке страны.

Ещё недавно подобное невозможно было себе представить, ведь на воспитаннике «Локомотива» держалась вся оборона москвичей. В прошлом сезоне национального первенства он сыграл только 22 встречи, но это оказалось связано в первую очередь с травмой и не лучшим функциональным состоянием. Зато в предыдущие четыре он не опускал планку ниже 26. Менялись партнёры (Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов), но сам Джикия оставался.

Всё изменилось после прихода другого левоногого центрального защитника Срджана Бабича. Абаскаль определил в основу именно его, а в качестве напарника новичку выбрал Алексиса Дуарте. При этом специалист перед стартом зимних сборов ещё раз подчеркнул, что готов использовать в дуэте серба и россиянина в крайнем случае.

«Игрок с левой ногой и с правой в центре обороны — это наше предпочтение. Конечно, могут быть ситуации, когда два правоногих защитника действуют в паре, но при этом один из них хорошо владеет левой. У нас ситуация не такая. Поэтому хотим, чтобы футболисты играли своей сильной ногой», — объяснил тренер.

Многие уверены, Джикия сильнее того же Дуарте, и упрекают латиноамериканца в большом количестве ошибок. В дебютном сезоне он действительно регулярно допускал промахи. Например, во встрече с «Краснодаром» позволил Жоау Батчи легко убежать по флангу и точно пробить. А в дерби двух столиц с «Зенитом» в жёстком подкате сбил Малкома и получил красную карточку.

Но в текущем по-настоящему грубые помарки в исполнении легионера вспомнить сложно. Напротив, он возмужал и обрёл уверенность в себе, более того, по многим ключевым оборонительным метрикам является одним из лучших в «Спартаке» (выигранные верховые единоборства — второе место (1,9), отборы — делит пятое с Русланом Литвиновым (1,1), перехваты — второе (0,9), выносы — первое (3,4)). Джикия уступает партнёру практически по всем показателям за исключением заблокированных ударов (1,3), хотя сравнивать их не слишком корректно.

По мнению бывшего защитника красно-белых и сборной России Юрия Ковтуна, Георгий всё равно выглядит предпочтительнее.

«Что касается Бабича, вопросов по нему нет. Он защитник высокого уровня по всем критериям. Испанец хотел видеть его в команде и получил. А парагвайца, наоборот, очень многие критиковали за его ошибки. Россиянин тоже не обходится без них, но результативные совершает редко. К тому же он всегда сражается на поле», — подчеркнул Ковтун в беседе с RT.

Другой бывший футболист «Спартака», а также наставник фарм-клуба Евгений Бушманов считает, что только тренерский штаб способен ответить на вопрос, почему латиноамериканца предпочли капитану.

«Дело в том, что в футболе всё очень быстро меняется, и для того, чтобы судить, необходимо каждый день находиться в расположении коллектива и иметь возможность сравнивать. Сегодня Джикия может быть лучше конкурентов, а завтра начнёт им уступать. Всё зависит от множества факторов: формы, настроя и т. д.», — отметил специалист.

Весомым преимуществом парагвайца и серба является возраст. Россиянин в ноябре перешагнул 30-летний рубеж. Если Бабич моложе его всего на три года и находится в расцвете сил, то парагвайцу всего 23, и у него всё впереди. Но эксперты RT уверены: говорить об утрате чемпионом России сильнейших качеств преждевременно.

«Понятное дело, скорость на прежнем уровне не сохранишь, зато появляется драгоценный опыт. После 30 ты куда лучше читаешь ситуацию на поле, предвидишь, как будут развиваться те или иные эпизоды. Сильные качества Георгия по-прежнему на месте. Тут скорее встаёт вопрос взаимоотношений с наставником и внутренней мотивации», — добавил Бушманов.

Ковтун же заявил, что на футболиста скорее негативно влияет отсутствие постоянной практики. Вынужденное нахождение в резерве лишило его уверенности в собственных силах.

«О старении я бы говорить не стал. Наоборот, в 30 лет у защитника наступает расцвет. У тебя и сил достаточно, и вдобавок появляются опыт и осмысленность. Ты начинаешь читать игру: где лучше подстраховать партнёра, где вынести мяч и т. д.», — подчеркнул бывший защитник сборной России.

Тем не менее в настоящий момент непонятно, где Джикия продолжит карьеру. Длительное время ходили слухи о возможном возвращении в родной «Локомотив». Железнодорожники в прошлом году действительно испытывали сложности в обороне. Лишь осенью Михаил Галактионов сформировал более-менее надёжную пару Евгений Морозов — Лукас Фассон. Но Георгий в состоянии заменить в основе обоих.

Однако в столичном клубе сделали выбор в пользу Жерзино Ньямси. Новичок большую часть карьеры провёл в Лиге 1 и даже завоевал Кубок Франции с «Ренном». Вдобавок он провёл несколько встреч за юношескую сборную страны.

По словам известного агента Алексея Сафонова, россиянин способен усилить почти любой отечественный коллектив, но не согласится на каждое поступившее предложение, учитывая его статус в «Спартаке».

«Если человек много лет провёл в одной команде, едва ли пойдёт в другую ради условных двух копеек. Не вижу в этом смысла. Бывают разные ситуации. Возможно, его авторитет выше, чем у Абаскаля. Тем более «Спартак» исторически не слишком красиво расставался со своими лидерами-россиянами. Тут можно вспомнить и Андрея Тихонова, и Егора Титова, и других звёзд. Там любили резать мясо по живому, — посетовал агент.

А вот вариант с переходом в «Краснодар» он счёл практически нереальным. Сафонов напомнил, что сражающиеся за чемпионство южане сделали ставку на дуэт Хуниор Алонсо — Витор Тормена и при прочих равных дадут шанс воспитанникам собственной академии. Зато он не исключил отъезда в другие страны.

«Если бы я вёл его дела, то рассматривал бы два пути: РПЛ и заграница. Опытный россиянин вполне готов отправиться, например, в Саудовскую Аравию. Во Франции ему пришлось бы сложнее, поскольку там совсем иные скорости», — заключил агент.

Другие же эксперты призвали «Спартак» и капитана прийти к консенсусу. Так, Бушманов выразил опасение, что клуб не собирается сохранять ветерана во что бы то ни стало.

«Мы всё-таки знаем его как профессионала с большой буквы. Понятное дело, на скамейке сидеть неприятно, особенно с учётом прежнего статуса. Но Георгий, несмотря ни на что, болеет за общее дело и хочет, чтобы красно-белые побеждали. Тем более не факт, что сам Абаскаль останется в «Спартаке», — отметил тренер.

Ковтун же считает, Джикия не давал поводов усадить себя в запас и при всех предыдущих наставниках не случайно являлся ключевым исполнителем.

«Сторонам необходимо найти компромисс. Капитан однозначно способен помочь клубу. Не имеет смысла брать ещё одного иностранца на место вожака коллектива, вокруг которого тот выстраивался в течение многих лет», — подытожил он.