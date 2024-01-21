Переход Кругового в ЦСКА, трансфер Севикяна в «Ференцварош» и новый контракт Сафонова: как проводят межсезонье клубы РПЛ

Данил Круговой объяснил причины перехода в ЦСКА по окончании контракта с «Зенитом», а Матвей Сафонов продлил соглашение с «Краснодаром» на пять лет. Эдгар Севикян перебрался из «Нижнего Новгорода» в «Ференцварош», а в «Бешикташе» подтвердили, что Антон Миранчук входит в сферу интересов клуба. «Сочи» взял в аренду до конца сезона Дмитрия Чистякова и расстался с Иваном Игнатьевым, а «Балтика» пополнила состав Виталием Лисаковичем, не выходившим на поле в составе «Рубина» из-за конфликта с Рашидом Рахимовым.

Круговой объяснил причины ухода из «Зенита»

Решение Данила Кругового перебраться в ЦСКА стало одним из важнейших событий начавшегося года в отечественном футболе. Мало кто мог представить, что москвичи договорятся с одним из лидеров «Зенита», но это произошло. В ответ петербуржцы перевели защитника во вторую команду. А вскоре он сам обратился к болельщикам в социальных сетях и объяснил причины предпринятого им шага. По словам спортсмена, переговоры о продлении контракта длились полтора года и он получил от своего нынешнего клуба очень выгодное предложение.

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«Не хочу спекуляций и скажу как есть: дело не в личных условиях. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — написал Круговой.

Он также поблагодарил поклонников сине-бело-голубых, руководство и тренерский штаб. В стане армейцев тоже не скрывают удовлетворения от сделки. Генеральный директор коллектива Роман Бабаев даже назвал Данила одним из сильнейших игроков на своей позиции в стране. Функционер признался, что было желание приобрести россиянина уже зимой, но сделать это не удалось.

«Мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлись как эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента, — так и его желание иметь большую практику и сменить обстановку. Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Помимо защитника, «Зенит» рискует лишиться ещё одного лидера — Матео Кассьерры. СМИ утверждают, что предложение по лучшему бомбардиру текущего сезона РПЛ в ближайшее время намерен сделать саудовский клуб «Аль-Шабаб».

Севикян перешёл в «Ференцварош» за €1,2 млн

На минувшей неделе состоялся ещё один знаковый трансфер. Эдгар Севикян официально перебрался из «Нижнего Новгорода» в «Ференцварош» и подписал четырёхлетнее соглашение с будапештцами. В отечественном коллективе сообщили об активации клубом из Венгрии опции выкупа. А гендиректор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов раскрыл конкретную сумму перехода — €1,2 млн плюс 7% от дальнейшей перепродажи.

По данным СМИ, в сделке приняли участие бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев и глава ФНЛ Наиль Измайлов.

«Измайлов попросил Васильева, который работал в «Монако», устроить Севикяна в Европу и указал ему опцию выкупа. Агентские при переходе в «Ференцварош» составили €300—500 тыс.», — сообщил источник «Матч ТВ».

Нижегородцы, с одной стороны, понесли серьёзную потерю, ведь хавбек забил в первой части сезона семь мячей и был одним из самых ярких исполнителей в линии атаки. С другой — они сумели на нём заработать и обратили на себя внимание в Европе. К тому же не факт, что армянин, горевший желанием попробовать себя в Старом Свете, не потерял бы мотивацию, если бы его не отпустили.

Сафонов продлил соглашение с «Краснодаром»

Претендующий на золотые медали «Краснодар» вслед за покупкой Кевина Кастаньо предпринял не менее важный шаг: продлил контракт с Матвеем Сафоновым сразу на пять лет — до 31 января 2029-го. Причём действующее соглашение истекало почти через два года, но стороны договорились уже сейчас.

«Для меня «Краснодар» — это всё, поскольку я прошёл долгий путь: от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Рад, что он не заканчивается, а только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается. Но, думаю, путь сейчас в самом разгаре. С нетерпением жду того, что будет дальше», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Его намерение остаться в родном коллективе, несмотря на слухи об интересе со стороны «Зенита», не может не радовать поклонников южан, ведь уроженец Ставрополя является вожаком и безоговорочным первым номером команды. Если в предыдущем розыгрыше национального первенства он допускал ошибки и даже лишился места в основе, то в нынешнем регулярно выручает партнёров. В том числе благодаря его сейвам подопечные Владимира Ивича претендуют на титул. В общей же сложности за «Краснодар» он провёл уже 163 матча во всех соревнованиях.

Ещё сильнее лидер РПЛ станет, если договорится о переходе Османа Букари. Как сообщает пресса, клуб намерен укрепить свои ряды легионером «Црвены звезды», способным сыграть как на острие атаки, так и на правом краю. Ганец ярко проявил себя не только в первенстве Сербии, но и на групповом этапе Лиги чемпионов, где отличился дважды и отдал столько же результативных передач. В стане белградцев уже подчеркнули, что готовы отпустить форварда, которым осенью интересовался ещё и «Спартак», не менее чем за €10 млн.

Попытки укрепить линию нападения особенно актуальны на фоне появившихся слухов о намерении нескольких коллективов АПЛ арендовать Джона Кордобу. Речь о «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Эвертоне». Но, по информации британских СМИ, у них могут возникнуть сложности с оформлением сделки с российской дружиной.

В «Спартаке» рассказали о будущем Джикии и Абаскаля

Между тем «Спартак» продлевать истекающее летом соглашение со своим капитаном Георгием Джикией не торопится. Это объяснимо, поскольку защитник после прихода Срджана Бабича и Алексиса Дуарте потерял место в основе. Гендиректор москвичей Олег Малышев рассказал, что в договоре футболиста имеется опция пролонгации, назвал его одним из своих любимых игроков, но посетовал на изменившийся статус.

«Мы вместе с Гильермо Абаскалем, Томашем Амаралом и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение станет лучшим для всех», — цитирует функционера РБК.

В этом интервью он сделал ещё ряд любопытных заявлений. Например, счёл необходимым иметь «план Б» по тренерскому штабу, исходя из неудовлетворительного выступления.

«Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не может занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей... Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать», — отметил Малышев.

Также он признался, что у клуба нет фиксированного лимита на трансферы. Теперь осталось дождаться первых зимних покупок красно-белых.

Миранчук вызвал интерес в Турции

В подвешенном состоянии остаётся и другой знаковый российский футболист — Антон Миранчук. Как и в случае с Джикией, его контракт с «Локомотивом» истекает летом. И никаких новостей о переговорах с руководством нет. Зато в Турции с начала года пишут о заинтересованности в нём «Бешикташа».

Якобы железнодорожники предложили хавбеку пойти на сокращение оклада в два раза — с €2,4 млн до €1,2 млн. Тот отказался и со своей стороны потребовал у стамбульцев поднять зарплату до €3 млн. Те сочли сумму завышенной. Но агент спортсмена Вадим Шпинёв назвал всё это неправдой.

«Да, куча дельцов и посредников интересуются данной темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», — цитирует «Чемпионат» представителя футболиста.

Но дыма без огня, как известно, не бывает, и чуть позже гендиректор «Бешикташа» Самет Айбаба подтвердил, что спортсмен входит в сферу интересов клуба.

Красно-зелёные же пока ограничились продлением соглашения до июня 2028-го с правым защитником Максимом Ненаховым.

Другой столичный гранд, ЦСКА, договорившись с Круговым, по сведениям португальских журналистов, не оставляет попыток укрепить и без того мощный центр обороны. Отмечается, что армейцы сделали местному «Фамаликану» предложение об аренде Ричелли с правом выкупа за €5 млн.

Высокий мощный бразилец выступает за нынешний коллектив с 2019-го и за это время стал его лидером и капитаном. Немаловажно, что сам он заинтересован в поездке в Россию. Неслучайно чуть раньше сообщалось также об интересе к нему «Динамо» и «Зенита». Якобы в последних встречах игрок специально не выходил на поле, чтобы решить вопрос со своим будущим и не получить повреждение. Однако агент латиноамериканца Алексис Малалвольта подчеркнул, что о достижении договорённости говорить рано.

Свой россиянин с истекающим летом сроком соглашения есть и в стане армейцев. Речь о Константине Кучаеве. На этом фоне появились новости о желании хавбека попробовать себя в другой команде. В качестве вариантов называлась «Балтика», но ехать в Калининград атлет не пожелал. А его представитель Александр Клюев заверил, что клиент намерен остаться и завоевать место в основе. Сам же Кучаев посетовал, что ничего не знает о переговорах с руководством о пролонгации контракта.

Чистяков пошёл на понижение зарплаты ради аренды в «Сочи»

Из клубов РПЛ наиболее активно на трансферном рынке ведёт себя «Сочи». Замыкающий таблицу аутсайдер вслед за очередной сменой наставника и приглашением Роберто Морено пополнил состав пятью новичками. Разумеется, больше остальных обращает на себя внимание аренда Дмитрия Чистякова у «Зенита». Центральный защитник, почти не имевший практики в Санкт-Петербурге, подчеркнул, что согласился на переход исключительно ради возможности постоянно выходить на поле.

«Не так много времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я ответил положительно, поскольку хочу играть и помочь команде остаться в Премьер-лиге», — объяснил футболист.

Причём, по данным инсайдера Ивана Карпова, он даже пошёл на понижение зарплаты. Вместе с тем, согласно условиям сделки, южане не имеют права выкупить россиянина, по окончании сезона он вернётся в родной клуб.

Укрепил коллектив и другие линии. Например, пришли два центральных полузащитника — Ованес Арутюнян и Александар Юкич. Первый является двукратным чемпионом Армении и провёл девять встреч за сборную страны. Второй же к 23 годам сыграл почти 100 поединков в австрийской Бундеслиге за венскую «Аустрию». В атаку же взяли Сауля Гуарирапу. 21-летний венесуэлец ярко проявил себя в родном первенстве и даже вызывался в молодёжку.

Между тем команду покинули два именитых отечественных форварда — Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе. Первый за полгода лишь дважды поразил ворота оппонентов и так и не стал основным даже в стане аутсайдера. Воспитанник «Спартака» же не отличился ни разу.

Не отстаёт от южан и другая дружина, ведущая борьбу за выживание, — «Балтика», которая зимой усилилась тремя футболистами. У «Рубина» в аренду до конца сезона взят нападающий Виталий Лисакович. Он не имел практики в своей команде из-за конфликта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Остаётся надеяться, что Сергей Игнашевич сумеет найти общий язык с талантливым, но проблемным с точки зрения характера белорусом.

А в ставшем родным ЦСКА специалист присмотрел юного Ярослава Арбузова. Вингер дебютировал за армейцев летом и в общей сложности сыграл за них четыре встречи, отметившись одним голом. Болельщикам он запомнился нестандартной техникой. Но в столичном клубе неожиданно согласились продать воспитанника калининградцам, с которыми он подписал соглашение на 4,5 года. Наконец, защиту аутсайдер укрепил Кевином Андраде. Большую часть карьеры колумбиец провёл в «Америке», в составе которой даже отметился на групповом этапе Кубка Либертадорес — южноамериканского аналога Лиги чемпионов.