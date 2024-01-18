Сафонов — о контракте с «Краснодаром»: это результат доверительных отношений

Голкипер Матвей Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».

«Эмоции близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» — это всё, я прошел долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой», — цитирует Сафонова пресс-служба «быков».

Он подчеркнул, что этот путь продолжается и находится в самом разгаре.

«И я с нетерпением жду, что будет дальше», — заключил Сафонов.

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).