Evening Standart: в форварде «Краснодара» Кордобе заинтересованы два клуба АПЛ
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Как сообщает Evening Standart, «Кристал Пэлас» заинтересован в аренде форварда. Кроме этого, интерес проявляет «Ноттингем Форест».
По информации источника, опция покупки прав на футболиста, скорее всего, будет включена в любую сделку.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.