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Evening Standart: в форварде «Краснодара» Кордобе заинтересованы два клуба АПЛ

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Evening Standart: в форварде «Краснодара» Кордобе заинтересованы два клуба АПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Evening Standart, «Кристал Пэлас» заинтересован в аренде форварда. Кроме этого, интерес проявляет «Ноттингем Форест». 

По информации источника, опция покупки прав на футболиста, скорее всего, будет включена в любую сделку.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.

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