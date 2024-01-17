Evening Standart: в форварде «Краснодара» Кордобе заинтересованы два клуба АПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает Evening Standart, «Кристал Пэлас» заинтересован в аренде форварда. Кроме этого, интерес проявляет «Ноттингем Форест».

По информации источника, опция покупки прав на футболиста, скорее всего, будет включена в любую сделку.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.