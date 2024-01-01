«РБ Спорт»: «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем

«Краснодар» предложит новый контракт главному тренеру Владимиру Ивичу.

По информации «РБ Спорт», руководство клуба хочет продлить соглашение со специалистом уже в январе 2024 года.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Контракт с Ивичем действует до 31 декабря 2024-го.

Ранее Ивич не согласился с утверждением, что под его руководством «Краснодар» отошёл от философии играть в атакующий футбол.