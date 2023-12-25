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Ивич: не считаю, что «Краснодар» не отходит от философии

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не считает, что под его руководством клуб отошел от своей философии играть в атакующий футбол.

«Футбол ― это всегда выбор лучшего сочетания ради результата. При этом я не хочу отходить от философии клуба. И не считаю, что команда от неё отходит. 90% матчей мы сыграли по схеме «4–3–3», — заявил Ивич «Чемпионату».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ведёт команду к чемпионству в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

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