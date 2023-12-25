Камоцци: Ивич ведёт «Краснодар» к чемпионству

Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ведёт команду к чемпионству в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

«На данный момент лучший тренер в РПЛ — Владимир Ивич. Его работа в «Краснодаре» вызывает огромное уважение. Он ведёт команду к чемпионству», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее РПЛ представила отчёт по первой части чемпионата сезона-2023/24.