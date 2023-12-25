РПЛ выделила «Краснодар» и «Зенит» в борьбе за чемпионский титул
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По информации «Чемпионата», в документе лига выделила два клуба, которые ведут борьбу за чемпионство, — это «Краснодар» и «Зенит».
После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.
На второй позиции расположился «Зенит». Третье — «Динамо».
Ранее в «Зените» заявили, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу.