РПЛ выделила «Краснодар» и «Зенит» в борьбе за чемпионский титул

Российская премьер-лига (РПЛ) представила отчёт по первой части чемпионата сезона-2023/24.

По информации «Чемпионата», в документе лига выделила два клуба, которые ведут борьбу за чемпионство, — это «Краснодар» и «Зенит».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

На второй позиции расположился «Зенит». Третье — «Динамо».

Ранее в «Зените» заявили, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу.