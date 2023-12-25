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В «Зените» считают, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу

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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) во время снегопада.
В «Зените» считают, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу
  • РИА Новости

«Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями», — цитирует Медведева ТАСС.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). Третий — «Динамо» (32).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке.

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