В «Зените» считают, что игрокам РПЛ бессмысленно жаловаться на игру на снегу

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) во время снегопада.

«Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями», — цитирует Медведева ТАСС.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). Третий — «Динамо» (32).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке.