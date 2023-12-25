Дзюба спел песню фанатов «Зенита» на вечеринке

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба показал видео с вечеринки, где спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит».

На вечеринке также присутствовал российский тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, что Дзюба выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2022 год. В настоящий момент 35-летний футболист играет за «Локомотив».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Сычёв заявил, что Дзюба является авторитетом для игроков «Локомотива».