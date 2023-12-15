Сычёв считает, что Дзюба является авторитетом для игроков «Локомотива»
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«Оцениваю игру Дзюбы в этой части сезона на отлично. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально», — приводит слова Сычёва ТАСС.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее Дзюбы.