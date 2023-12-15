Сычёв считает, что Дзюба является авторитетом для игроков «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба является авторитетом для игроков столичного клуба.

«Оцениваю игру Дзюбы в этой части сезона на отлично. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально», — приводит слова Сычёва ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее Дзюбы.